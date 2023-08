Botafogo x Bahia: escalações, arbitragem e onde assistir

Com uma campanha irretocável, o Botafogo volta a campo para atuar pela primeira vez no Nilton Santos pelo returno do Campeonato Brasileiro. Depois de empatar com o São Paulo, no Morumbi, os comandados de Bruno Lage medem forças, neste domingo, contra o Bahia, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada. O Alvinegro soma 48 pontos e tem onze de vantagem para o segundo colocado, que atualmente é o Palmeiras.

Aliás, um fator importante na campanha da equipe carioca é a invencibilidade em seu estádio. No primeiro turno, foram dez vitórias sob seus domínios, que contribuíram para a gordura na ponta da tabela. O Bahia, por sua vez, vem de uma goleada sobre o Red Bull Bragantino em Salvador, mas continua com a mesma pontuação do Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento (21).

Saiu a pesquisa Datafolha das maiores torcidas do Brasil. Veja a posição do seu time

Inclusive, o Glorioso derrotou o Esquadrão de Aço no primeiro turno por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, ainda sob o comando do português Luís Castro. Na ocasião, o time de General Severiano conquistava sua segunda vitória seguida e começava a dar indícios de que seria um forte concorrente pelo título. O time carioca pode alcançar a marca de 19 partidas sem perder na temporada e igualar a marca de 2013.

Onde assistir

O confronto deste domingo terá a transmissão da TV Globo (Rio e Bahia) e do Premiere.

Como chega o Botafogo

Para o duelo deste domingo, Bruno Lage terá quatro desfalques importantes para montar a equipe titular. Além de Tiquinho Soares, que se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Marçal, Tchê Tchê e Di Placido também estão fora da partida.

Assim, o lateral-esquerdo teve um problema muscular na panturrilha, enquanto Lionel Di Placido e Tchê Tchê estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, a tendência é que Gabriel Pires seja o substituto do camisa 6, visto que se recuperou de uma lesão na panturrilha e marcou o gol do empate com o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. Na direita, o jovem JP é o favorito para ocupar o setor diante do Tricolor Baiano.

Como chega o Bahia

Durante a semana, o elenco tomou um susto, pois os uruguaios Camilo Cándido e Acevedo e o argentino Lucas Mugni foram assaltados a caminho do CT Evaristo de Macedo.

Apesar da euforia pela grande atuação contra o Red Bull Bragantino, o técnico Renato Paiva discutiu com um jornalista na última coletiva e tenta fazer com que as críticas não reflitam no desempenho do time.

Aliás, em campo, o comandante deve repetir a escalação da goleada por 4 a 0 sobre o Massa Bruta e a única dúvida é no setor ofensivo. Portanto, Vinícius Mingotti, autor de um dos gols na Fonte Nova, e Everaldo disputam uma vaga.

BOTAFOGO X BAHIA

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; JP (Ponte), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá (Segovinha), Luís Henrique e Janderson (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.