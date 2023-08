Sampaoli se diz motivado, mas afirma que Flamengo terá jogo difícil na final da Copa do Brasil

O técnico Jorge Sampaoli comentou sobre o sorteio da final da Copa do Brasil, que o Flamengo decidirá fora de casa contra o São Paulo. O comandante rubro-negro não quis focar em quem vai fazer o primeiro ou o segundo jogo em casa e afirmou que a maior dificuldade será o adversário.

“Acho que exigir mando agora é circunstancial. Sabemos que temos que tentar ganhar os dois jogos para ser campeão. A dificuldade não será o mando, mas o São Paulo”, disse Sampaoli.

Segundo o comandante argentino, o mais importante é estar na final. Pressionando no comando da equipe carioca, Sampaoli disse que a preparação tem que ser boa e afirmou que está motivado para buscar o título.

“Para nós é importante uma final, para mim é muito importante profissionalmente. Temos que nos preparar para esse jogo, que vai ser extremamente difícil. Mas a motivação também é muita”, finalizou.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nos dias 17 e 24 de setembro pela final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no Maracanã, enquanto o segundo será no Morumbi.

