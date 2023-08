Vini Jr está fora das duas primeiras rodadas das Eliminatórias

Vini Jr. desfalcará o Brasil nos dois primeiros compromissos da Seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, o craque do Real Madrid realizou exames que apontaram uma lesão muscular na coxa direita. Segundo os Blancos, o Malvadeza ficará cerca de seis semanas afastado dos gramados. A previsão de retorno ficou para o início de outubro, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador sofreu a contusão durante a vitória do Real Madrid sobre o Celta por 1 a 0, na última sexta-feira (25), quando, após uma arrancada, sentiu uma fisgada. O episódio ocorreu logo no início da partida.

Diante deste quadro, a CBF deve anunciar o corte de Vini Jr. em breve, assim como o substituto indicado pelo técnico Fernando Diniz.

O atacante, portanto, ficará fora dos jogos contra com a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e diante do Peru, dia 12, em Lima.

Outro problema para Diniz é a situação de Neymar. O treinador o convocou para o início das Eliminatórias. Porém, o Al-Hilal afirma que o astro está lesionado e sem condições de entrar em campo. A CBF, por sua vez, respondeu que a comissão técnica da Seleção “monitorou” o jogador antes de acioná-lo na última lista.

