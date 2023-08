Messi voltará a titularidade em próximo jogo do Inter Miami

Depois de ficar no banco de reservas, entrar em campo e marcar no jogo contra o New York Red Bulls, Lionel Messi voltará a titularidade no Inter Miami no próximo jogo da equipe. A informação, aliás, veio diretamente do treinador da equipe, Gerardo Martino.

Durante a tradicional entrevista coletiva como prévia do embate frente ao Nashville SC, na próxima quarta-feira (30), pela Major League Soccer (MLS), Tata Martino não fez muito mistério sobre a utilização em tempo integral de Messi, já que ele só foi poupado em caráter de prevenção.

Com isso, se não houver qualquer imprevisto, o seu camisa 10 será titular no compromisso que está marcado para às 20h30 (de Brasília) e significará o primeiro jogo do astro argentino no DRV PNK Stadium em compromissos da MLS.

“O jogo-chave para recuperação foi o último em Nova Iorque. Por isso, se não houver problemas, ele (Messi) será titular.”

Vivendo sua primeira experiência fora do futebol europeu desde que estreou como profissional no Barcelona, Leo vem atendendo as expectativas tanto como figura midiática como também no sentido esportivo. São nove partidas até aqui (a maioria delas pela Leagues Cup) com 11 tentos e três assistências.

