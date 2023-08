Defensa y Justicia x Botafogo: escalações, arbitragem e onde assistir

Chegou a hora da luta pela classificação às semifinais da Copa Sul-Americana, entre Defensa y Justicia e Botafogo. Nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Florencio Sola, argentinos e brasileiros medem forças mais uma vez, após o empate no Rio. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O Glorioso, portanto, precisa vencer para alcançar mais uma façanha em 2023.

Afinal, se chegar às semis, o Botafogo quebra 30 anos de jejum em competições sul-americanas e coroa a sequência invicta de 19 jogos que o mantém na liderança isolada do Brasileirão. O Defensa, por sua vez, tenta se aproximar do bi, já que ergueu o caneco em 2020.

COMO CHEGA O DEFENSA

A equipe argentina não pode atuar em seu estádio, que tem não a capacidade mínima exigida pela Conmebol para esta fase. Por isso, marcou o duelo para Banfield, nos arredores de Buenos Aires. O lateral Alexis Soto é desfalque e dá lugar a Caceres.

COMO CHEGA O BOTAFOGO

Pelo lado alvinegro, o técnico Bruno Lage optou por poupar da viagem o meia Eduardo e o atacante Victor Sá. O lateral Marçal, porém, volta de lesão e seguiu com a delegação. Diante de tantas modificações recentes no time, fica a dúvida se o português utilizará Marlon Freitas, Diego Costa e se manterá Gabriel Pires como titular no setor de criação. Danilo, Janderson e Lucas Fernandes são os favoritos para vagas.

DEFENSA Y JUSTICIA x BOTAFOGO

Jogo de volta das quartas de final da SulAmericana