Jude Bellingham, do Real Madrid, é eleito jogador do mês na La Liga

Ele chegou voando. O meio-campista Jude Bellingham foi eleito o jogador do mês de agosto da La Liga, o Campeonato Espanhol. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O inglês, que foi contratado pelo Real Madrid nesta temporada, rapidamente virou peça fundamental dos Merengues.

Bellingham jogou as três partidas da competição nacional até aqui e marcou quatro gols e deu uma assistências. Com impacto imediato, o camisa 5 é o artilheiro isolado da competição no momento.

O jogador britânico foi comprado por 103 milhões de euros (R$ 539 milhões) junto ao Borussia Dortmund, além de bônus. O contrato do meio-campista é de seis temporadas, válido até junho de 2029.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe de Carlo Ancelotti volta a campo no próximo sábado, contra o Getafe. Será a primeira partida dos Blancos no Santiago Bernabéu na temporada.

