Acertado com o Cruzeiro, Zé Ivaldo é afastado pelo Athletico

Com o afastamento no Furacão, o defensor realizará treinos em separado no CT do Caju. Nesta temporada, ele disputou 35 partidas, 30 delas na condição de titular, e balançou as redes duas veses. Seu último jogo ocorreu diante do Fluminense, no domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão, ao substituir o lateral Vinicius Kauê, expulso.

Foprmado nas categorias de base do Athletico, Zé Ivaldo subiu para o profissional em 2015 e soma oito gols em 173 jogos. Faturou o bicampeonato da Copa Sul-Americana (2018 e 2021), além de se sagrar tetracampeão paranaense (2018, 2019, 2020 e 2023). Durante o período, ainda defendeu por empréstimo o Vitória (2019) e o Cruzeiro (2022).