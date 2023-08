São Paulo lança nova camisa três para a temporada

O São Paulo apresentou, na manhã desta quinta-feira (31), sua nova camisa três para a temporada. O novo uniforme é inspirado em um dos momentos mais vitoriosos da história do clube. Afinal, remete ao tricampeonato brasileiro da equipe, conquistado nos anos de 2006, 2007 e 2008.

Aliás, o Tricolor Paulista usou uma das grandes figuras daquelas conquistas para participar do lançamento da camisa. O garoto propaganda utilizado pelo São Paulo e pela Adidas, fornecedora esportiva do clube, foi simplesmente o ex-treinador Muricy Ramalho. Ele comandou a equipe no tricampeonato brasileiro.

A nova camisa também faz menção aos funcionários. Há colaboradores que prestaram serviços durante o período e que ainda permanecem no clube. Além disso, Ferraresi, Beraldo e Caio Paulista foram os jogadores que participaram do lançamento, que contou com outros profissionais do clube.

A nova camisa do São Paulo é predominantemente preto e conta com duas faixas verticais nas cores vermelho e branco. O escudo do São Paulo fica à esquerda, enquanto o logotipo da fornecedora se posiciona ao lado. A camisa já foi apresentada aos torcedores no jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na ocasião, Lucas e James Rodriguez, as duas grandes contratações do Tricolor para a temporada, apareceram com a nova vestimenta, em pleno Morumbi lotado.

Contudo, diferente das últimas camisas três, o São Paulo não deve usar esta para jogos do profissional. O Tricolor encara a LDU nesta quinta-feira (31), pela Copa Sul-Americana, mas deve jogar com seu uniforme branco tradicional. A vestimenta já está sendo comercializada pelo clube e pela Adidas em suas lojas e sites oficiais.

