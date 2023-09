Flamengo venceu os últimos seis clássicos com o Botafogo no Nilton Santos

O Flamengo vai até o Nilton Santos, no sábado (2), enfrentar o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Alvinegro entra em campo com muita moral para vencer o time de Sampaoli, afinal, é o líder isolado da competição, com 51 pontos (15 pontos à frente do Flamengo). No entanto, o torcedor rubro-negro se apega no retrospecto recente entre as equipes para confiar em uma vitória: o time não perde no estádio do rival desde 2018. Seis jogos, seis vitórias.

A primeira vitória deste retrospecto foi em 2019, em partida que marcou a estreia de Bruno Henrique pelo Flamengo. Aliás, foi ele que fez os dois gols na vitória por 2 a 1 contra o time de General Severiano. Na época, o Rubro-Negro era treinado por Abel Braga, e teve o ataque titular formado por Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho e Uribe. Segundo o site “Flaestatística”, a partida no Nilton Santos contou com 5.314 torcedores.

A segunda vitória desta sequência também foi em 2019, pelo segundo turno do Brasileirão. O Mais Querido não vinha fazendo uma grande partida. Aliás, era o Glorioso que estava mais perto de chegar ao gol. No entanto, Lincoln, já na reta final da partida, marcou para o Rubro-Negro, que na época tinha o técnico Jorge Jesus como treinador.

Posteriormente, os jogos seguintes foram em dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. O primeiro fez parte da reta final da campanha do octacampeonato brasileiro do clube da Gávea. Everton Ribeiro garantiu a vitória por 1 a 0. Na partida, o Mais Querido, de Rogério Ceni, teve o zagueiro Gustavo Henrique expulso. Já no ano seguinte, pelo Carioca, os reservas rubro-negros bateram o rival por 2 a 0, com gols de Rodrigo Muniz e Hugo Moura (Garotos do Ninho).

Últimas duas vitórias no Nilton Santos

Já as últimas duas partidas entre as equipes no Nilton Santos tiveram cenários distintos. Em fevereiro de 2022, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. No entanto, o placar poderia ter sido maior, em virtude do desempenho do time rubro-negro. A última partida foi na reta final do Brasileirão do ano passado, com o técnico Dorival Júnior. Com os reservas, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Arturo Vidal.

Veja os últimos jogos do Flamengo no Nilton Santos contra o Botafogo

Carioca – 26/01/2019: Botafogo 1×2 Flamengo – Gols de Bruno Henrique

Brasileirão – 07/11/2019: Botafogo 0x1 Flamengo – Gol de Lincoln

Brasileirão – 05/12/2020: Botafogo 0x1 Flamengo – Gol de Everton Ribeiro

Carioca – 25/03/2021: Botafogo 0x2 Flamengo – Gols de Rodrigo Muniz e Hugo Moura

Carioca – 23/02/2022: Botafogo 1×3 Flamengo – Gols de Arrascaeta, Gabigol e Pedro

Brasileirão – 28/08/2022: Botafogo 0x1 Flamengo – Gol de Vidal