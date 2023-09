Dez anos após adeus, Seedorf vibra com Botafogo: ‘Momento mágico’

Craque de um dos últimos grandes times do Botafogo, Clarence Seedorf falou sobre a fase do time, que lidera com folga o Campeonato Brasileiro. Quase dez anos após o adeus e a aposentadoria, o holandês falou com carinho sobre o período no Rio e mostrou que crê no título.

“Está indo bem. Momento mágico”, disse Seedorf, no Podcast ‘Podpah’, acrescentando os motivos pelos quais decidiu vir, aos 36 anos.

“O Botafogo se apresentou. Eu não participei muito. Tinha meus agentes conversando. O projeto (me convenceu), o fato de ter ficado muitos anos fora da Libertadores, de ter muitos jogadores históricos como Garrincha. O Botafogo é um clube conhecido no mundo. O fato de vir jogar no Brasil um país que eu sempre admirei como criança, era um sonho para mim. O Brasil sempre foi um lugar dentro do meu coração e uma escolha natural para vir jogar. A época do Botafogo foi legal, pude contribuir e aprendi muitas coisas”, destacou.

O ex-meia foi casado com uma brasileira e, por isso, fala português fluentemente. Em 2013, sob seu comando em campo, a equipe ficou 19 partidas invicta e, além de conquistar o título carioca, classificou-se para a Libertadores da temporada seguinte. Recentemente, o Jogada10 ouviu especialistas para uma comparação entre o Botafogo de 2013 com o atual.

VALOR AO FUTEBOL SUL-AMERICANO

Entre outros assuntos, Seedorf ainda falou sobre a qualidade do futebol praticado na América do Sul.

“É preciso valorizar mais o futebol sul-americano. O Palmeiras perdeu para o Chelsea dois anos atrás, mas o Chelsea sofreu. Acreditar que você pode ganhar é importante”, acredita.

Sem trabalho no futebol desde 2019, Seedorf foi treinador do Milan, do Deportivo La Coruña e da Seleção de Camarões. Com a camisa do Glorioso, em um ano e meio, o astro holandês disputou 81 partidas e marcou 24 gols.

Recém-eliminado da Copa Sul-Americana, nas quartas de final, o Botafogo enfrenta o Flamengo, neste sábado, às 21h, para tentar ampliar a liderança no Brasileirão. Hoje, são 11 pontos sobre o vice-líder Palmeiras e 15 sobre o Rubro-Negro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.