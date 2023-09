Napoli x Lazio: escalações e onde assistir

O Napoli recebe a Lazio neste sábado (2), às 15h45, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Os atuais campeões venceram os dois primeiros compromissos no Calcio e querem mais um triunfo para manter os 100% de aproveitamento. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Embora o duelo deste sábado coloque frente a frente os últimos líder e vice-líder do Campeonato Italiano, as equipes vivem momentos opostos neste início de temporada 2023/24. Enquanto o Napoli somou seis pontos nas duas primeiras rodadas, a Lazio vem de duas derrotas e ainda não saiu do zero.

Além disso, o Napoli não terá desfalques para encarar a Lazio e entra em campo neste sábado com força máxima para manter a boa fase na competição.

Por outro lado, a Lazio precisa dar uma resposta para o seu torcedor após as derrotas para o Lecce, fora de casa, e para o Genoa diante de seus torcedores no Estádio Olímpico de Roma.

Sem confirmar desfalques para o jogo deste sábado, a Lazio apresenta duas dúvidas em seu elenco. Pedro e Elseid Hysaj, em processo de recuperação de lesão, podem voltar ao time pela necessidade de vitória, mas a expectativa é comecem no banco de reservas.

Napoli x Lazio

Terceira rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 02/09/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Técnico: Rudi Garcia.

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Onde assistir: ESPN e Star+

