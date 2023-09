Marcelinho Carioca pede vitória no dérbi: ‘Presente para o torcedor’

O Corinthians celebrou seus 113 anos nesta sexta-feira (01), com um jogo festivo contra o Real Madrid. A partida realizada na Neo Química Arena, reuniu lendas dos dois times e acabou empatada em 2 a 2. Contudo, o clima de festa não deve se manter por todo o final de semana. Isso porque o Timão encara o Palmeiras, neste domingo (03), em Itaquera, pelo Brasileirão. E para Marcelinho Carioca, a equipe de Vanderlei Luxemburgo precisa vencer a qualquer custo.

Após a partida, o ‘Pé de Anjo’ pediu que os jogadores do Timão se doem ao máximo como parte dos festejos do aniversário do clube do Corinthians.

“Como o Corinthians vem de uma classificação, está com emocional equilibrado para o Dérbi. O Corinthians pode perder para qualquer um, menos para os caras. Corinthians x Palmeiras é final de Copa do Mundo. É tiro, porrada e bomba, não estou incitando a violência, mas é o jogo que consagra o jogador se ele quer virar ídolo, ter identificação com o torcedor, é o jogo que tem que dar a vida. Foram anos e anos que demos a vida nestes jogos, o que me credenciou a ter essa identificação”, disse Marcelinho, que prosseguiu.

“Nos 113 anos, no aniversário do Corinthians, o time tem que dar esse presente ao torcedor aqui. O time deles é organizado, preparado, com um baita treinador que é o Abel Ferreira, mas a camisa do Corinthians pesa e amedronta qualquer um que tiver pela frente”, concluiu o ex-jogador.

Além disso, os três pontos são muito importantes para o Corinthians. Afinal, o Timão é o 13° colocado, com 25 pontos e está próximo da zona de rebaixamento.

