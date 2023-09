Anitta assiste jogo no México e alimenta rumores sobre novo affair

A cantora Anitta surpreendeu fãs nas redes sociais na madrugada deste domingo. A brasileira, que está no México, postou fotos e vídeo no Estádio Azteca, onde o América venceu o Cruz Azul, por 3 a 2, pelo Campeonato Mexicano. Mas o que chamou a atenção não foi exatamente o fato de estar num jogo de futebol de futebol.

Anitta vestiu a camisa do zagueiro Kevin Álvarez, apontado como suposto novo affair da cantora. O defensor, que não entrou em campo na partida, repostou a imagem.

“Já é Águia”, brincou o Álvarez, em referência ao apelido do América por causa da mascote do clube, que é ave.

Anitta e Kevin Álvarez foram vistos juntos nos últimos dias em um jantar no México. A cantora brasileira terminou recentemente um relacionamento com o ator italiano Simone Susinna.

Revelado pelo Pachuca, também do México, Kevin Álvarez chegou ao América no meio deste ano. O defensor disputou, até o momento, nove partidas pelo clube, com três gols marcados e uma assistências. Ele tem 13 partidas pela seleção mexicana, com um gol marcado. Em 2022, o jogador disputou a Copa do Mundo no Qatar.

