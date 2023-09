A Seleção Brasileira começa a se apresentar em Belém para o início das Eliminatórias. Afinal, no dia 8 de setembro, a Canarinho enfrenta a Bolívia, no Mangueirão. Assim, os profissionais que atuam no futebol brasileiro foram os primeiros a chegar, na manhã desta segunda-feira (4). Um deles é o técnico Fernando Diniz, que dirigiu o Fluminense na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0, no domingo, pelo Brasileirão. Ele falou sobre esse momento em sua carreira.





“Uma sensação de extrema alegria e prazer muito grande em pode servir à Seleção, uma honra sem igual e a gente espera fazer o melhor possível”, disse Fernando Diniz.

Além de Fernando Diniz, Raphael Veiga (Palmeiras), André (Fluminense), Lucas Perri (Botafogo) e Nino (Fluminense) já se apresentaram na Seleção Brasileira. Eles desembarcaram em Belém (PA), no início da manhã e foram para o hotel onde a Seleção ficará hospedada. Esses atletas, aliás, realizarão um treino regenerativo no Mangueirão na parte da tarde.

A expectativa é que o restante dos jogadores convocados, que atuam fora do Brasil, chegue em Belém na noite desta segunda-feira.

O primeiro treinamento com todos os jogadores convocados será na terça-feira (5), no Mangueirão, a partir das 17h30. Posteriormente ao confronto contra a Bolívia, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Peru, em Lima, no dia 12 de setembro.

