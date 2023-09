Jogadores da Seleção pré-olímpica se apresentam para amistosos

Jogadores da Seleção pré-olímpica começaram a se apresentar em Marrocos, na manhã desta segunda-feira (4), para os amistosos contra a seleção local. Além do técnico Ramon Menezes, que já estava com a comissão técnica brasileira no país africano, Paulinho, Maurício e Kaiky foram os primeiros atletas a se apresentarem.

Os amistosos contra Marrocos serão nos dias 7 e 11 de setembro.

Paulinho, atacante do Atlético, falou sobre a nova oportunidade de vestir a amarelinha. Afinal, ele foi campeão olímpico em 2020, em Tóquio, sendo um dos grandes nomes daquela equipe.

“Servir à Seleção é sempre prazeroso. Afinal, é mais uma oportunidade que estou tendo e vou fazer o melhor nos próximos dias aqui”, disse Paulinho.

Outro jogador que atua no futebol brasileiro é Maurício, meia do Internacional. Assim como Paulinho, ele enalteceu a possibilidade de representar o Brasil.

“Muito feliz de estar de volta vestindo essa camisa pesada. Não vejo a hora de começar a treinar e fazer excelentes jogos por aqui”, disse Maurício.

Ramon Menezes avalia primeiros passos da Seleção Pré-Olímpica no Marrocos

Demais convocados para a Seleção

Os outros atletas convocados por Ramon Menezes chegarão ao Marrocos na noite desta segunda-feira. Enquanto aguarda os atletas, o treinador vai preparando o cronograma das atividades. Aliás, pela manhã, Ramon e os demais integrantes da comissão técnica visitaram o Complexo Esportivo de Fez, local das duas partidas contra a seleção local.

