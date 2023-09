Antony rebate acusações de ex-namorada: ‘Jamais pratiquei qualquer agressão’

Após divulgações de fotos e áudios que evidenciam agressão de Antony contra ex-namorada, o jogador se pronunciou. Em sua conta no Instagram, o atacante afirmou que as acusações de Gabriela Cavallin são falsas. Além disso, ele garantiu que nunca agrediu a DJ e influenciadora digital, com quem ele viveu um romance.

“Posso afirmar com tranquilidade que as acusações (da ex-namorada Gabriela Cavallin) são falsas. Minha relação com Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física”, postou Antony (veja a postagem completa abaixo).

Entenda o caso

Investigado pela Justiça de São Paulo por supostas agressões contra a ex-namorada, Antony viu provas serem divulgadas nesta segunda-feira. O portal “Uol” postou imagens de conversas do jogador com Gabriela Cavallin em que Antony faz ameaças severas. Além disso, vazaram também imagens da mulher com machucados na cabeça e nos dedos. Aliás, na lesão nos dedos, os ossos da DJ ficaram expostos. Algumas das agressões, segundo ela, foram por ciúmes. No entanto, na época, eles estavam separados.





Em uma das conversas entre eles, Gabriela afirma que recebeu “chutes e agressões” de Antony e que queria que o mesmo pedisse perdão. Em seguida, o jogador respondeu: “perdão”.

Além de denunciar Antony na Justiça brasileira, Gabriela Cavallin, na última sexta-feira, apresentou nova denúncia, desta vez, na Inglaterra. Vale destacar que o início da crise foi em junho de 2021, quando Antony jogava no Ajax, da Holanda, mas passou uns dias no Brasil e conheceu Gabriela. Em relacionamento com o jogador, Gabriela ficou grávida em 2022. No entanto, perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez.

“Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três, quatro vezes por semana no hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos”, explicou Gabriela.

Veja a postagem completa de Antony

“Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado esse assunto com a seriedade e respeito , prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de Justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo.

Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demostram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física.

A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações.

Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário.

Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência.”

