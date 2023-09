Imprensa francesa repercute a estreia de Payet: ‘Promissor’

A estreia de Payet pelo Vasco da Gama, neste domingo (3), contra o Bahia, chamou a atenção não só de todos os vascaínos, mas também dos conterrâneos do craque francês. A imprensa daquele país repercutiu a primeira partida do novo camisa 10 cruzmaltino e fez, em geral, elogios ao que o veterano meia-atacante mostrou em campo.

O jornal ‘L’Équipe’, o maior da França, foi bastante minucioso em sua análise. O diário afirmou que a estreia de Payet pelo Vasco foi ‘promissora’, citando as palavras do comentarista Grafite, do sportv, e que passou pelo futebol daquele país. A publicação ainda lembrou um gol perdido, que seria o da virada. Afirmou que “se Jair estivesse menos desajeitado após o passe do camisa 10, o ex-Olympique de Marseille teria sido festejado até o fim da noite”.

Já o tradicional ‘Le Figaro’ apontou que os vascaínos “já puderam admirar a rapidez nas roubadas de bola e a qualidade do passe” de Payet. O ‘SoFoot’ destacou sua entrada no intervalo e que “os 45 minutos permitiram que Dimitri Payet se destacasse, apesar de uma certa falta de ritmo”. E também citou os elogios ao jogador, feitos pelo técnico Ramón Díaz, após o jogo.

Por fim, todos recordaram que Payet, assim como o Vasco, terão mais de uma semana de descanso até o próximo jogo, devido à data Fifa. O Cruzmaltino entra em campo novamente apenas no dia 16, contra o Fluminense, no que pode ser a estreia do francês jogando como titular.

