Raphael Claus ressalta que ‘não houve empurrão’ de Wesley em Tchê Tchê: ‘O cara se joga’

A CBF divulgou, na manhã desta terça-feira (5), o áudio do diálogo entre o árbitro Raphael Claus e a cabine de VAR sobre a dividida entre Tchê Tchê e Wesley no duelo entre Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. No momento da disputa de bola, o meio-campista alvinegro caiu ao perder a posse, o que gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Alvinegro. Na sequência da jogada, o Rubro-Negro foi letal no contra-ataque, e Bruno Henrique marcou o gol da virada por 2 a 1.

Antes mesmo de consultar o VAR, o árbitro não assinalou qualquer irregularidade na jogada e, por isso, optou por dar sequência à partida. Contudo, em virtude do segundo gol do Flamengo logo em seguida, teve que consultar a cabine do VAR para analisar através do vídeo. No áudio divulgado, Claus ressaltou que “não houve empurrão” do lateral Wesley no meio-campista Tche Tchê e, após a conversa, confirmou o gol.

Com o triunfo, o Flamengo diminuiu a diferença para o Botafogo para 12 pontos e, de quebra, encerrou a invencibilidade do rival no Nilton Santos na competição (era de 11 partidas). O Glorioso, por sua vez, segue na liderança isolada com 51 pontos, dez à frente do Palmeiras, em 22 rodadas. No momento da dividida:

Claus:

– Não, não tem empurrão. Não empurra, não faz nada. Solta o corpo! AVAR: