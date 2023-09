Gabriel Jesus chega em Belém, e Seleção Brasileira está completa

A Seleção Brasileira, enfim, está completa para a disputa dos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Gabriel Jesus chegou no hotel da delegação do Brasil na noite desta terça-feira (05) e se juntará ao restante dos companheiros. Os convocados de Fernando Diniz encaram a Bolívia, dia 8, no Mangueirão, e o Peru, dia 12, em Lima.

Gabriel Jesus foi convocado de última hora, após a CBF decidir cortar o atacante Antony, do Manchester United, após a divulgação de mensagens com ameaças do jogador para sua ex-namorada. O atleta do Arsenal é o 23° jogador a chega em Belém e já treina com os companheiros nesta quarta-feira (06).

Aliás, Fernando Diniz comandou nesta terça-feira (05) seu primeiro treinamento como treinador da Seleção Brasileira. Sem Gabriel Jesus, o comandante realizou um trabalho leve, com bola no gramado do Mangueirão, em Belém. O jogo contra a Bolívia acontece nesta sexta-feira (08), às 21h30. Contudo, o técnico ainda não esboçou um time titular.

Por fim, na próxima terça-feira, dia 12, a Seleção Brasileira encara o Peru no Estádio Nacional. Com 48 seleções no Mundial, as eliminatórias sul-americanas garantem seis vagas diretas e uma na repescagem contra uma seleção da Oceania. Aliás, o Brasil é a única seleção no mundo que participou de todas as edições de Copa do Mundo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.