Leila Pereira é a quarta mulher mais rica do Brasil

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também uma das principais patrocinadoras do clube há alguns anos, chegou a um ranking interessante. Ela é, atualmente, a quarta mulher mais rica do Brasil. O levantamento foi feito pela revista “Forbes”.

Os números mostram que a fortuna de Leila cresceu R$ 800 milhões em relação ao ano passado. No entanto, é preciso ressaltar: ela subiu apenas uma posição, pois já era a quinta mulher mais rica.

Leila tem fortuna avaliada em R$ 8 bilhões. Antes, os números mostravam R$ 7,2 bilhões. Os valores são da presidente do Verdão com o empresário José Roberto Lamacchia, marido dela. Eles são proprietários da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM).

Aliás, o patrimônio da presidente do Verdão não está relacionado à gestão do clube. O acordo com o clube garante que os patrocínios de Leila façam investimentos de R$ 80 milhões por temporada. Esse valor, todavia, pode chegar a R$ 120 milhões por causa de bônus por títulos.

Palmeiras deve Leila Pereira

O Verdão tem uma grande dívida com Leila Pereira. Isso porque o clube pegou, até agora, R$ 67,9 milhões com a presidente, nos primeiros anos do patrocínio para fazer contratações.

Recentemente, aliás, Leila Pereira investiu nova parte da sua fortuna pelo bem do clube. Ela comprou um avião para uso exclusivo dos atletas para jogos fora de São Paulo. No entanto, o grande objetivo de Leila abrir uma empresa de fretamento para clubes de futebol.

