Bruno Henrique revela surpresa com mudanças de Sampaoli

O torcedor do Flamengo se acostumou com as constantes trocas que o treinador Jorge Sampaoli faz nas escalações da equipe. No clássico com o Botafogo, no último final de semana, por exemplo, chamou a atenção a ausência de Gabigol entre o time que iniciou a partida. O Mengo contou com Pedro como homem de referência. Aliás, a alteração causou surpresa também aos jogadores. Bruno Henrique falou sobre as mudanças do argentino e ressaltou a vitória sobre o rival, líder isolado do Brasileirão.

“O mais importante é estar com a cabeça boa para fazer um grande jogo. Durante a semana a equipe treinou bastante. Foram uma surpresa algumas alterações no time, mas os 11 que entraram, e os outros também, todo mundo treinou muito bem. A gente falou no vestiário: era jogo que não podia perder porque faria distanciar do Botafogo. Era o jogo das nossas vidas, era matar ou morrer. Graças a Deus todo mundo foi super importante para sair com essa vitória”, disse Bruno Henrique à FlaTV.

“E vencer um clássico é melhor ainda. O líder do campeonato e como foi, a equipe jogou muito bem, foi muito emocionante. Foi a cara do Flamengo, do jeito que a gente gosta”, completou o atacante.

Flamengo tem renovação apalavrada com Bruno Henrique

Bruno Henrique se incomoda com o favoritismo dos rivais

Diferentemente de anos anteriores, o Flamengo lidou, nesta temporada, com rivais cariocas entrando em campo nos clássicos com o favoritismo, segundo torcedores e alguns jornalistas. Assim foi contra o Fluminense, na Copa do Brasil, e contra o Botafogo, pelo Brasileirão. E, para Bruno Henrique, isso o incomodou, principalmente pelos títulos do Rubro-Negro no ano passado.

“Ninguém gosta porque tem que ter respeito. A gente sabe que aqui é Flamengo, o atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil, ganhou dois Brasileiros não foi à toa. Fazem isso para poder criar um clima de rivalidade, e querendo ou não chega até nós. Eu particularmente não procuro entrar em polêmicas assim, só quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível”, explicou o camisa 27.

“Aliás, tem que existir respeito, mas tenho certeza que não foi nada para diminuir o Flamengo, todo mundo sabe da grandeza do Flamengo. E futebol é dentro de campo, não adianta todo mundo que fala, no ar condicionado é muito fácil. Quem joga somos nós, dentro de campo que se resolve”, opinou.

