Conheça Alfredo Morelos, reforço do Santos para temporada

O Santos anunciou oficialmente Alfredo Morelos na última segunda-feira (6). O atacante chega como uma das últimas contratações da equipe alvinegra para sequência da temporada. O jogador obteve bons números ao longo da carreira, mas ainda é pouco conhecido no futebol brasileiro.

Carreira de Alfredo Morelos

O atacante é revelado pelo Independiente Medelín (Colômbia) e teve uma passagem pelo HJK (Japão) antes de ser transferido ao Rangers (Escócia). O jogador também colecionou convocações para as categorias de base da Seleção Colombiana no começo da carreira.

Alfredo Morelos teve passagens marcantes pelos três clubes em que atuou. O atacante, afinal, estava no Rangers desde 2017 e era considerado um dos principais nomes do time. O jogador, inclusive, marcou 147 gols em 289 jogos disputados pelo clube escocês.

Alfredo Morelos está atualmente com 27 anos e gosta de jogar como centroavante, mas também pode atuar como um segundo atacante. O colombiano, afinal, tem muita mobilidade e é conhecido por seu “facão”. O jogador, assim, pode ser usado para construir diversas jogadas em velocidade na equipe santista.

O atacante, porém, tem características bem diferentes de Marcos Leonardo, Júlio Furch e Bruno Mezenga. O colombiano, afinal, pode ser uma opção interessante para Diego Aguirre nesta reta final de Brasileirão. O Santos, entretanto, não vem conseguindo ser efetivo no ataque e precisa de criatividade no setor ofensivo.

Preparação do Santos

Alfredo Morelos tem treinado normalmente pelo Santos nos últimos dias. A parada da Data-Fifa será importante neste sentido. O atacante, afinal, aproveitará este período sem jogos para ganhar ritmo, se ambientar ao novo clube e criar entrosamento com os companheiros.

O Peixe entra em campo na quinta-feira (14), diante do Cruzeiro, às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Caso esteja regularizado, Alfredo Morelos poderá estrear pelo clube. A equipe alvinegra, assim, busca uma vitória dentro de casa para tentar sair da zona de rebaixamento. O time está no 17° lugar com 21 pontos conquistados.

