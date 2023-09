Flamengo x Palmeiras: veja onde assistir à final do Brasileirão Sub-20

Flamengo e Palmeiras disputam nesta quinta-feira (7) o título do Brasileirão Sub-20. A partida será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 11h. A disputa será em solo carioca pelo fato de o Rubro-Negro ter feito uma campanha superior ao rival paulista (30 pontos contra 28, somando os jogos do mata-mata). Dessa forma, adquiriu o direito de ser o mandante na decisão.

Aliás, a expectativa é de um bom público, afinal, além do feriado de 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil), a entrada no estádio do Voltaço será gratuita.

Onde assistir à decisão do Brasileirão

A decisão entre rubro-negro e alviverdes terá a transmissão do canal SporTV.

Como está o Flamengo

O Rubro-Negro, que vai em busca de conquistar o segundo título da categoria, chegou à final após eliminar Athletico e Santos no mata-mata. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Mário Jorge conta com grandes promessas, como os garotos Lorran, Werton e Petterson. Aliás, o trio deve iniciar a partida entre os titulares.

Dessa forma, o Flamengo deve enfrentar o Palmeiras com: Kauã Santos; Daniel Sales, Diegão, Cleiton e José Wellington; Evertton, Rayan Lucas, Lorran e Werton; Pedrinho e Petterson.

Como está o Palmeiras

Atual campeão do torneio, o Verdão entra em campo em busca do tricampeonato. Para isso, chega motivado para a final, já que eliminou o rival Corinthians na fase anterior pelo placar agregado de 6 a 1. Aliás, o Alviverde deve contar com um reforço importante. Afinal, o atacante Kevin, que vem sendo utilizado por Abel Ferreira no profissional, está entre os relacionados e pode iniciar a partida na equipe titular.

O Palmeiras deve entrar em campo com: Kaique; Edney, Vitor Reis, Michel e Ian; Léo, Figueiredo, Allan e Kevin (Estevão); Luighi e Thallys.

