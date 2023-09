Karoline Lima retorna ao Brasil após temporada na casa de Militão

Ao que parece, os problemas entre Eder Militão e Karoline Lima, sua ex-namorada, estão resolvidos. Afinal, a influenciadora digital passou alguns dias hospedada na casa do jogador em Madri, na Espanha.

Aliás, Karol esteve em uma partida do Real Madrid, clube de Militão. Ele está lesionado e, por isso, acompanhou o jogo em um camarote ao lado da modelo. Eles foram vistos juntos, o que deu início a rumores de uma reconciliação.

No entanto, Lima fez questão de evitar que a notícia se espalhasse e já desmentiu. Ela argumentou que ocorre uma grande harmonia entre eles, afinal, são pais da pequena Cecília.

A modelo, inclusive, ressaltou que neste momento de lesão do jogador, a filha tem sido uma aliada no tratamento. O jogador tem passado mais tempo com a garotinha e isso o auxilia nos dias sem treinos.

Ao retornar ao Brasil, Karol Lima fez questão de mostrar sua casa para os seguidores no Instagram. Ela ainda brincou com a decoração da casa, toda em tom bege.

“Para quem não conhece minha casa ainda, os novos seguidores, minha casa é assim: completamente anêmica, igual ao céu hoje”, disse.

Quem conhece Karoline Lima garante que ela gosta de brincar e tem ótimo humor. Ela mostrou isso na publicação, afirmando que a escultura que tem na sala é pelada. Mas depois desmentiu. “Não é, mas podia ser”.

