Endrick entra no top-10 de jogadores mais rápidos do futebol mundial

Endrick, do Palmeiras, entrou em um seleto grupo do futebol mundial. Afinal, durante o clássico contra o Corinthians, no último domingo, pelo Brasileirão, o atacante atingiu uma das maiores velocidades da história do esporte. A partida realizada na Neo Química Arena terminou em empate sem gols.

O jogador entrou nos minutos finais do Dérbi e, ao puxar um contra-ataque, atingiu a velocidade de 36.5 km/h. Esta é a nona maior marca registrada na história do futebol. O recorde, aliás, pertence a Sven Botman, do Newcastle. Aos 23 anos, o atleta chegou a correr em uma velocidade de 39,21 km/h.

Assim, Endrick está empatado na nona colocação ao lado de Rafael Leão, do Milan, que também alcançou 36.5 km/h. Nesta lista, aliás, há nomes mundialmente conhecidos, como Mbappé e Dembelé, do Paris Saint-Germain, e Darwin Nuñez, do Liverpool.

Por conta de sua explosão e velocidade, Endrick é defendido por torcedores, que querem mais oportunidades ao atacante. Aliás, ele também é visto pelos fãs alviverdes como a melhor opção no elenco para substituir Dudu, que lesionou o joelho e está fora da temporada.

O jovem atacante pode atuar mais aberto pelos flancos, além de poder também atuar como centroavante. Nessa segunda opção, Rony passaria a atuar mais pelas beiradas.

Confira o top-10 das maiores velocidades atingidas por jogadores

1 – Sven Botman: 39,21 km/h

2 – Darwin Nuñez: 38,00 km/h

3 – Kylian Mbappé: 37,90 km/h

4 – Luccas Paraizo e Gareth Bale: 36,90 km/h

6 – Mykhailo Mudryk: 36,63 km/h

7 – Adama Traoré e Ousmane Dembélé: 36,60 km/h

9 – Rafael Leão e Endrick: 36,50 km/h

