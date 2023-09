Justiça defere pedido de Mayke para receber salário de Willian Bigode

Mayke, do Palmeiras, tem motivos para sentir um pouco de alívio. Isso porque a Justiça deferiu o pedido da defesa do jogador no processo ajuizado contra Willian Bigode, hoje no Athletico-PR. Assim, o atacante terá o bloqueio de 30% do salário para repasse ao lateral, que investiu um alto valor em uma empresa de investimentos em criptomoedas.

A decisão, assinada pelo juiz Christopher Alexander Roisin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ocorreu nesta quarta-feira. Gustavo Scarpa também investiu dinheiro, mas, ao contrário de Mayke, teve o mesmo pedido negado em duas ocasiões pela Justiça.