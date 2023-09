Vídeo de CR7 empurrando torcedor viraliza nas redes sociais

Nas redes sociais, um vídeo de Cristiano Ronaldo empurrando um torcedor do Al-Nassr, seu clube na Arábia Saudita, viralizou nesta quinta-feira (7). Embora o incidente não seja exatamente recente, já que CR7 está com a seleção de Portugal, o acontecimento ganhou a Internet e vem movimentando fãs e ‘haters’ do português.

Nas imagens, Cristiano Ronaldo aparece, junto com um segurança, empurrando um dos torcedores que o cercavam. O fã parecia querer tirar uma foto com o português, mas aproximou-se demais e acabou levando um ‘chega para lá’ de CR7, que mostrou não ter gostado muito da situação.

De fato, Cristiano tem um histórico problemático com aproximações repentinas. Em 2016, ele empurrou um torcedor que tentava tirar uma selfie com ele, quando estava de férias nos Estados Unidos. Semanas antes, ele virou meme mundial ao atirar em um lago um microfone da TV Correio da Manhã, de Portugal.

Durante a disputa da Eurocopa, na França, um repórter da emissora lusa aproximou-se de Ronaldo, que não quis falar. Mas o craque fez mais: tomou o aparelho da mão do jornalista e o atirou longe. Naquele ano, a seleção liderada pelo craque foi campeã europeia.

