Sobis, sobre D’Alessandro: ‘Um dos mais loucos que conheci’

Ex-atacante de Cruzeiro, Fluminense e Internacional, Rafael Sobis falou sobre o ex-meia D’Alessandro. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o antigo atacante deu detalhes do dia a dia com o atual dirigente celeste.

“O D’Ale é, sobretudo, um dos caras mais loucos que eu conheci de viver o futebol. Os gringos são diferentes. Ele era insuportável. Era um capeta. Em treino, ele era insuportável. Nunca vi um cara se entregar tanto, viver tanto, ao ponto de ser insuportável. Era em treino, ele brigava por todo jogo. Queria ganhar sempre. Pode ter certeza que ele formou muita gente com esse caráter de querer ganhar”, contou Rafael Sobis.

Aliás, Sóbis ainda brincou com o fato de D’Alessandro ter virado brasileiro.

“Ele ficava assim o tempo todo: ‘Tá louco? Tá louco?’. Só que era um papagaio. E virou brasileiro, né? Um cara que eu sei que odiava o Brasil. Eu já escutei uns áudios antes de ele vir para o Brasil. E agora virou brasileiro. E tem que tirar o chapéu. Eles vivem diferente o futebol. Uma cultura… todos os grigos, o Rochet não sente nada. Chegou o Valência, o Suárez. Se a galera que joga com esses caras não se motivar, então, nada motiva”, finalizou.

Sobis começou a carreira no Internacional, em 2004. Ele passou por Betis (ESP), Al-Jazira (UAE), Fluminense, Tigres (MEX), Cruzeiro e Ceará. No entanto, criou grande vínculo em Minas Gerais, com duas passagens pela Raposa, e, claro, no Rio Grande do Sul, com três.

