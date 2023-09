Al-Arabi, do Qatar, chega a um acordo com o PSG para contratar Verrati

Chegou ao fim a novela no PSG envolvendo Marco Verratti. Isso porque o clube francês aceitou a proposta de 45 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual) do Al-Arabi, do Catar, pelo jogador. Apenas a assinatura do contrato separa o negócio de um desfecho positivo, segundo a imprensa francesa e o jornalista Fabrizio Romano.

O volante italiano não estava nos planos do técnico Luis Enrique no PSG, tanto que só entrou em campo em três amistosos de pré-temporada. Além disso, os seguidos fracassos em competições europeias e as diversas críticas dos torcedores ao jogador o desgastaram no clube. Vale ressaltar que seu contrato era válido até 2026.

Verrati chegou a abrir tratativas com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os dois clubes possuem boa relação, já que fecharam um acordo por Neymar na última janela. Contudo, as conversas não evoluíram. O Al-Arabi demonstrou interesse em contratar o jogador desde o mês passado.

Inicialmente a negociação não avançou, pois Verratti esperava receber ofertas de clubes europeus do primeiro escalão. Como isso não ocorreu, o atleta, de 30 anos, optou por fechar com a equipe do Qatar.

Jogador marcante na história do PSG

Inclusive, o volante italiano era o jogador no elenco que estava há mais tempo no PSG. Ele defendeu o clube francês por 11 temporadas e marcou história. Afinal, conquistou 30 títulos e se tornou o atleta mais vitorioso da história até aqui.

Com 416 partidas é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do PSG, atrás apenas de Jean-Marc Pilorget, com 436 jogos. Este segundo foi um zagueiro que atuou pelo time francês entre as décadas de 1970 e 1980.

