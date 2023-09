Xô crise! Elenco do Flamengo prestigia festa do filho de Éverton Ribeiro

O elenco do Flamengo esteve reunido fora de campo para prestigiar a festa de aniversário do filho de Éverton Ribeiro. Antônio, filho caçula do jogador, completou três anos no dia 28 de agosto, mas a comemoração ocorreu nesta sexta-feira (08). Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Filipe Luís foram alguns dos ídolos presentes. Assim como o ex-zagueiro Juan, que atualmente é dirigente do clube e o ex-meio-campista, Diego Ribas.

O atual camisa 7 do Rubro-Negro registrou o momento com uma publicação no Instagram. Marília Nery, mãe do menino comentou “Celebrando nosso menino, que é a perfeita mistura de furacão e o raio de sol”, na postagem.

Tal movimento é uma demonstração contrária aos rumores que o grupo está rachado. Situação que começou a surgir depois da agressão do antigo preparador físico de Sampaoli em Pedro. Além do desentendimento entre o volante Gerson e o lateral-direito Varela.

‘Totói’ como é carinhosamente chamado demonstra muito carisma nas redes sociais e virou xodó da torcida flamenguista. O filho de Éverton Ribeiro distribui fofura ao se declarar ao Rubro-Negro nos vídeos, além de provocar os rivais cariocas. Recentemente, ele cantou “ão ão ão segunda divisão” para o Vasco, que luta novamente para permanecer na Primeira Divisão.

Permanência de Éverton no Flamengo é incerta

O camisa 7 é um dos ídolos do atual elenco do Flamengo devido a sua passagem vitoriosa, sendo bicampeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além disso, sua contratação em 2017 foi um marco na nova era do clube após o processo de recuperação estrutural e econômica. Isso porque ele foi o primeiro reforço de impacto.

Apesar do prestígio, a sua permanência para a próxima temporada ainda é incerta, já que seu vínculo expira em dezembro de 2023. As partes ainda não abriram negociações para ampliar o vínculo, pois a diretoria e o jogador estão focados nas finais da Copa do Brasil.

A expectativa é a de que as tratativas comecem em outubro. No caso, após as duas partidas da decisão do torneio contra o São Paulo que ocorrem nos dias 17 e 24 de setembro. Antes disso, o Rubro-Negro tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, na próxima quarta-feira (13), enfrenta o Atheltico no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 21h30 (de Brasília). O duelo será válido pela 23ª rodada da Série A.

