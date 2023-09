Veiga é eleito o craque de agosto no Brasileirão

Em grande fase, o meia Raphael Veiga, do Palmeiras, foi eleito o craque de agosto do Campeonato Brasileiro. O resultado saiu neste fim de semana. Aliás, no mês, pelo Nacional, o maestro da Academia registrou três encontros, com dois gols e uma assistência. Já o Verdão teve quatro jogos pelo Brasileirão, com três vitórias e uma derrota, esta justamente quando o astro não estava em campo.

Pode-se afirmar, também, que Veiga ficou com o “Prêmio Tiquinho Soares”, afinal, o centroavante do Botafogo levou a premiação nos quatro meses anteriores, contabilizando, até então, 100% de aproveitamento. O alvinegro só não disputou em agosto porque teve uma lesão, no início do mês, na partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Na temporada, Veiga soma 43 partidas, com 16 gols e 12 assistências. Com ele, o Palmeiras sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil, do Paulistão, está na semifinal da Libertadores e na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, dez pontos atrás do líder Botafogo.

O Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira, no Allianz Parque, contra o Goiás, em confronto válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

