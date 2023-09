Cunha celebra novo ciclo da Seleção e fala em aprimorar o ‘Dinizismo’ contra o Peru

De volta à Seleção Brasileira após ficar fora da última Copa do Mundo, no fim de 2022, no Qatar, o atacante Matheus Cunha, preterido por Tite, celebrou, enfim, o fato de poder participar de um novo ciclo no time pentacampeão mundial. Assim, em entrevista coletiva neste domingo (10), em Lima, no Peru, o jogador do Wolverhampton (ING) citou alguns conceitos filosóficos importantes que o treinador Fernando Diniz, novo comandante da Amarelinha, trouxe em seus primeiros dias no cargo.

“Sem dúvida, podemos ser tudo aquilo que ele fala. Não podemos, então, perder a confiança e identificação com o povo brasileiro. Essa mudança nos deu uma motivação maior e um sentimento de pertencimento. Temos que jogar bonito para passar respeito e encantar o mundo. É espetacular viver este momento. Aprendizado muito grande. Aliás, sensação de que podemos fazer história”, desabafou Cunha.

Depois de golear a Bolívia por 5 a 1 na estreia destas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026, em Belém, o Brasil, agora, enfrenta o Peru. O jogo será nesta terça-feira (12), em Lima, no Peru, às 23h (de Brasília). Para Cunha, fã de Guerrero (ex-Flamengo, Corinthians e Inter), uma oportunidade de aprimorar o tão falado “Dinizismo”, com estilo ofensivo, de muito toque de bola e movimentação.

“Contra o Peru, podemos aperfeiçoar as ideias do nosso treinador. Me sinto muito confortável de fazer a movimentação e as coisas que ele (Diniz) me pede. Será uma partida complicada. O Peru fez uma boa estreia e vem com toda força. O mais importante é ter a cabeça somente no campo”, decretou o atacante da Seleção Brasileira.

