Breno Lopes tenta somar mais minutos para ser o substituto ideal de Dudu

O Palmeiras segue procurando um substituto para Dudu, após o atacante sofrer uma grave lesão no joelho direito e não conseguir mais atuar na temporada. Um dos candidatos para a ponta esquerda do Verdão é Breno Lopes, que substituiu o titular quando ele se contundiu contra o Vasco. Contudo, o jogador não soma tantos minutos no ano.

Apesar de ter entrado em campo em 44 partidas, Breno Lopes atuou os 90 minutos em apenas duas partidas em 2023. A primeira foi contra o Mirassol, pelo Paulistão, no dia 2 de fevereiro. Já a segunda foi em 26 de abril, na classificação contra o Tombense, pela Copa do Brasil. Além disso, quando começa no banco de reservas, costuma entrar apenas nos minutos finais dos embates. São quatro gols neste ano.

Entretanto, sua irregularidade pode pesar contra na corrida pela vaga de Dudu. Nas últimas 23 partidas que disputou, Breno Lopes só conseguiu marcar em uma delas, quando o Palmeiras venceu por 3 a 1 o Fortaleza, no dia 22 de julho. Além disso, ele viu a concorrência crescer nos últimos meses.

Afinal, o lateral-direito Mayke vem atuando mais avançado com Abel Ferreira. Além disso, os jovens Luís Guilherme, Jhon Jhon e Endrick vem pedindo passagem e mostrando credenciais ao treinador português.

Com isso, Breno Lopes aposta na sua experiência contra seus demais concorrentes. Com 27 anos, o jogador espera ganhar mais minutos dentro de campo e deixar de ser apenas um ”amuleto” dos minutos finais no Verdão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.