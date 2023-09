Marquinhos sobre Neymar na Seleção:'A vinda do Diniz o ajudou muito'

Um dos líderes da Seleção Brasileira, Marquinhos conversou com a imprensa nesta segunda-feira (11), véspera da partida contra o Peru, em Lima. O zagueiro fez uma análise sobre o início de trabalho de Fernando Diniz na Canarinho e afirmou que o treinador já promoveu mudanças na equipe. Acerca deste tema, o defensor afirmou que a chegada de Diniz ajudou Neymar, camisa 10 do Brasil.

“Ele (Neymar) é um jogador muito transparente. Vemos o quanto está disposto para fazer o seu melhor, ajudar a sua seleção brasileira. A vinda do Diniz o ajudou muito, ele se sente mais confortável. Conversaram muito. Ele (Diniz) passa muita confiança, para o time inteiro, falo por mim também. Ele exige muito, tem uma filosofia de jogo, e ao mesmo tempo te dá muito respaldo”, disse Marquinhos. “Os jogadores se sentem bem, confiantes. Assim, o Ney não é diferente. Com o time entendendo, o Diniz entendendo da melhor forma, o Ney pode ajudar muito a gente aqui na Seleção Brasileira”, completou o zagueiro. Ideia de jogo de Fernando Diniz Mas, para Marquinhos, o trabalho de Diniz na Seleção não começa de uma terra arrasada, afinal, segundo o zagueiro, o treinador segue uma ” sementinha do trabalho” do técnico anterior. Além disso, o defensor falou como o Diniz implementa na equipe o seu estilo de jogo ofensivo. “Penso que o Diniz, desde o primeiro dia, ele vem implementando a sua filosofia de jogo. Afinal, ele entende e sabe muito bem que esse time tem uma sementinha do trabalho do Tite, e ele vem regando tudo isso. Pouco a pouco vem implementando a sua filosofia. Foram poucos dias, mas adquirimos bastante do que ele pensa, do que ele quer”, explicou Marquinhos.

“Desde o primeiro dia, ele (Fernando Diniz) fala sobre não estar exposto. É uma filosofia muito prazerosa de se jogar, mas ao mesmo tempo ocupamos as posições e sabemos nos resguardar e estar bem protegidos. Vamos evoluir muito ainda, sofremos um gol por falha e descuido nosso, muito mais do que por sua filosofia. Analisamos bem as situações do jogo, em muitas estivemos bem protegidos, anulando os contra-ataques. É uma filosofia muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo não tem descuido. É mais uma imagem que se passa. A gente se sente muito bem”, completou. Veja outras respostas de Marquinhos na coletiva de imprensa Papel de jogador experiente na Seleção “Eu encaro da melhora maneira possível as situações da minha vida. Assim, foi um prazer enorme estar com todos aqueles grandes nomes na zaga, Thiago Silva, David Luiz. Aprendi muito cresci muito, cada personalidade. Tento ser o que eles foram para mim. Dessa forma, passar tranquilidade, confiança, com conversa, ajudar dentro e fora de campo. É tranquilamente, sem forçar nada, ser exagerado. Não sou eu que vou fazer algo extraordinário para eles. É fazer o meu melhor dentro de campo e trabalhar em equipe. É o que tento exercer com os meus companheiros.”

Momento de Richarlison com a Amarelinha

“Já vi tantos jogadores vivendo altos e baixos. Sabemos que o futebol é muito rápido, para o mal e para o bem. Tentamos passar isso para ele. A gente conversou, sentamos na mesa com ele, do nosso lado. Vemos ele muito mais leve e tranquilo do que depois do jogo. É muito importante para o atacante fazer gols, mas o papel que ele desempenhou, movimentação, posicionamento. Claro que faltou o gol para coroar a atuação dele em Belém. Com essa filosofia de jogo, muitas oportunidades de gol virão.”

Marquinhos destaca a força do grupo

“Fórmula para o sucesso não existe uma só. Vemos times que se dão bem fora de campo sendo campeões, outros que nem se falam sendo campeões. Afinal, a gente tinha um ambiente maravilhoso aqui, trabalhamos demais, focamos demais, demos o nosso melhor e acabamos perdendo na Copa do Mundo por detalhes. Mas, o futebol é mágico, é encantador pelas surpresas que tem e não ter uma só fórmula para o sucesso. Não há uma fórmula exata. Posso dizer no que eu acredito. É o trabalho, são os detalhes, a sorte não dá para contar com ela. O que podemos é minimizar os erros com trabalho, concentração, preparação, e depois fazer o nosso melhor. E o resto é coisa divina, lá de cima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.