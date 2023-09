Bolívia x Argentina: onde assistir, escalações, arbitragem

A Argentina encara a Bolívia nesta terça-feira (12), às 17h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Os atuais campeões do mundo estrearam com vitória diante do Equador por 1 a 0. Por outro lado, os bolivianos tentam se recuperar na competição, após serem goleados pelo Brasil por 5 a 1.

Como chega a Bolívia?

A seleção boliviana vem de derrota por goleada para o Brasil, por 5 a 1. A equipe só não terminou a primeira rodada na lanterna porque o Equador perdeu três pontos pelo caso da documentação falsa de Byron Castillo, na edição passada da competição. Além disso, o futebol boliviano vive momento conturbado. Afinal, as principais competições nacionais do país, foram anuladas após a revelação de suposto esquema de manipulação de resultados. Contudo, o time titular não deve ser tão modificado e a equipe deve apostar bastante na altitude de La Paz.

Como chega a Argentina?

Por outro lado, a Argentina venceu o Equador na estreia pelas eliminatórias. Vitória por 1 a 0 no Monumental de Núñez, graças ao gol de falta de Lionel Messi. Contudo, o melhor jogador do mundo ainda é dúvida. Afinal, o técnico Lionel Scaloni afirmou que pode dar um descanso ao camisa 10, para poupa-lo de desgaste físico. Além disso, o treinador falou que a ideia era repetir “mais ou menos” a equipe do jogo contra o Equador, com algumas modificações. Julián Álvarez e Di María têm chances de começar o confronto contra a Bolívia.

BOLÍVIA X ARGENTINA

Eliminatórias para a Copa-2026

Data e horário: 12/9/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

BOLÍVIA: Viscarra; Quinteros, Jusino e Marcelo Suárez; Medina, Villamil, Bejarano, Cespedes e R. Fernández; Arrascaita e Marcelo Moreno (Ábrego). Técnico: Gustavo Costas.

ARGENTINA: Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández (Palacios) e Mac Allister (Paredes); González (Di María), Messi (Julian Álvarez) e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Andres Nievas (URU)

Onde assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.