Messi compra mansão na Flórida avaliada em R$ 58 milhões

Um mês após sua chegada ao Inter Miami, Lionel Messi comprou uma casa por cerca de 10,8 milhões de euros, aproximadamente R$ 58 milhões na cotação atual. O argentino e sua esposa, Antonella Roccuzzo, compraram a propriedade perto do mar no bairro Bay Colony, em Broward County, Fort Lauderdale. Dessa maneira, a casa tem um terreno de 1600 metros quadrados e a parte interna tem 976 metros quadrados.

Ao todo são oito quartos, um ginásio, um spa e uma piscina ao lado de um canal que vai até o mar. Ao mesmo tempo, a casa tem duas docas para barcos. Por fim, o quarto principal é bem grande, com 149 metros quadrados e a casa está localizada apenas a 15 minutos do estádio do Inter Miami.

Além disso, parece que Messi e Sergio Busquets fizeram investimentos imobiliários semelhantes no mesmo condado. A casa de Messi, segundo a mesma fonte, foi construída em 1988 e passou por obras de renovação em 2000. Ela pertencia a um casal no ano passado antes de ser vendida ao jogador.

Por outro lado, Sergio Busquets também investiu em uma propriedade no mesmo condado, que possui sete quartos, seis banheiros e uma garagem para três carros, com uma área total de 660 metros quadrados.

Ao mesmo tempo, mais a sul, mais perto de Miami, em Sunny Isles Beach, Messi já tinha investido na compra de um apartamento a rondar os 7 milhões.

Veja mais fotos da nova casa de Messi:

