Eliminatórias: De virada, Equador derrota o Uruguai

Em Quito, o Equador mostrou a sua força e, de virada, bateu o Uruguai por 2 a 1. Os gols saíram através de Aléxis Torres. Cannobio diminuiu para a Celeste.

Com o resultado, o Equador soma a primeira vitória na competição. O Uruguai conhece o revés sob o comando de Bielsa.

O jogo

Na etapa inicial, o Uruguai se lançou ao ataque, mas o volume de jogo não refletiu em grandes lances da Celeste no campo ofensivo.

Por outro lado, quando o Equador tomou conta do jogo, a história mudou e a torcida embalou com a equipe da casa. Na melhor chance, Preciado recebeu na grande área e bateu prensado junto a Piquerez. Bem colocado, Rochet fez ótima defesa.

O Uruguai achou o seu gol através de Cannobio. No cruzamento, o atacante recebeu e, sem marcação, bateu para o fundo do gol.

O empate equatoriano veio nos acréscimos. Félix Torres aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou duas vezes para deixar tudo igual.

Na etapa final, o Equador teve a chance de virar logo aos 5 minutos. Em cobrança de pênalti, Enner Valencia cobrou de forma bizarra e mandou para fora.

Apesar do baque, a virada não demorou muito. Melhor em campo, a Tri avançou pela direita e, no cruzamento de Moisés Caicedo, Félix Torres entrou sozinho e completou para a rede, 2 a 1.

Após marcar o seu gol, o Equador diminuiu o ritmo e controlou as ações. O Uruguai, sem forças para reagir, não levou perigo e perdeu a primeira com Bielsa.

