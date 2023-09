Romênia vence o Kosovo em meio a manifestações políticas

O jogo entre Romênia e Kosovo, nesta terça-feira (12), pelas Eliminatórias da Eurocopa, ficou marcado por uma manifestação política que chegou a atrasar o próprio começo da partida. Torcedores romenos exibiram faixas com os dizeres ‘Kosovo é Sérvia’, em uma provocação ao pequeno país, que reivindica o reconhecimento de sua soberania. A partida foi atrasada em quase uma hora e os jogadores kosovares chegaram a deixar o campo.

As provocações começaram ainda antes da bola rolar. Durante o hino nacional do Kosovo, a torcida da Romênia começou a entoar cânticos de ‘Sérvia, Sérvia’. Em seguida, exibiu faixas com a bandeira sérvia, o que enfureceu os atletas da seleção visitante. Eles, então, decidiram sair de campo e chegaram a cogitar não retornar. Só depois de mais de meia hora de negociação é que a partida pode realmente começar.

Quando a bola enfim rolou, na Arena Nationala, em Bucareste, os romenos foram melhores, mas encontraram um Kosovo bastante recuado. No início do segundo tempo, Stanciu teve a chance de abrir o placar, de pênalti, mas parou em uma boa defesa do goleiro Muric. Posteriormente, a Romênia garantiu a vitória com gols em sequência: o primeiro, de Stanciu, com Mihaila completando. Os romenos estão em segundo lugar em seu grupo, com 12 pontos, enquanto Kosovo tem quatro, em quarto lugar.

Entenda a polêmica

A República do Kosovo tem uma história de muitos conflitos, assim como quase toda a Península Balcânica. O território quase sempre pertenceu à Sérvia, mas declarou sua independência em 1991, quando a antiga Iugoslávia se fragmentou em vários países. Mas a medida não teve respaldo da comunidade internacional e gerou uma série de tensões internas, que culminaram na Guerra do Kosovo, em 1999.

Embora o conflito armado não tenha durado mais que um ano, a Sérvia sempre se recusou a abrir mão do território kosovar. Em 2008, entretanto o pequeno país voltou a declarar sua independência, que nunca foi reconhecida pelos sérvios. O país de quase dois milhões de habitantes ingressou na UEFA com uma federação própria e disputa competições continentais desde 2010.

As faixas expostas pela torcida romena também continham a frase ‘Bessarábia é Romênia’, numa alusão à região que hoje se encontra em território moldavo e ucraniano. Entretanto, nacionalistas romenos reivindicam autoridade sobre o local. A Bessarábia, de fato, pertenceu à Romênia entre as duas guerras mundiais do Século XX. Mas o país perdeu a posse sobre o território. Manifestações do tipo têm sido cada vez mais comuns nos últimos anos, em jogos da seleção romena.

