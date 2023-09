Seleção Brasileira escalada para enfrentar o Peru

Saiu a escalação da Seleção Brasileira para o jogo desta terça-feira (12/9), às 23h (de Brasília) em Lima, contra o Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias. Como esperado, nenhuma surpresa. Afinal o treinador Fernando Diniz repetiu o time que goleou a Bolívia. Assim Richarlison ganha nova chance no comando de ataque. Veja abaixo:

No Peru, o lateral-esquerdo Trauco, ex-Flamengo, que era dúvida por uma lesão, vai para o jogo, assim como o astro Guerrero no comando de ataque. O Brasil tem três pontos e nova vitóiria o mantém na liderança. O Peru tem um ponto (empatou com o Paraguai na estreia).

As Eliminatórias da América do Sul tem dez seleções e os seis primeiros avançam direto para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. O sétimo colocado disputará uma repescagem.

