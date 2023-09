John Kennedy rasga elogios a Germán Cano: ‘Fenômeno’

John Kennedy vem formando uma bela parceria com Germán Cano nesta temporada. A dupla, afinal, tem sido escalada como titular nos últimos jogos do Fluminense. O camisa 9, assim, revelou que tem aprendido muito com o argentino dentro de campo.

“Nunca joguei ao lado de um centroavante. Talvez na base. Mas quando se sobe para o profissional e atua ao lado de alguém como o Cano, tenho que aprender. Hoje me posiciono melhor, sei atuar mais junto, de forma mais coletiva. Mas o que mais aprendi com ele foi a ter gana de fazer gol. Ele é um fenômeno nisso”, declarou John Kennedy ao “ge”.

Parceria com Cano

A fome de gols de Germán Cano vem sendo um incentivo para John Kennedy neste momento. O camisa 9, afinal, participou de seis gols nos últimos seis jogos do Fluminense nesta temporada.

“Se o Cano quiser fazer cinco, ele faz os cinco. Essa parada tem me pegado bastante. Agora já me vejo fazendo um e querendo o segundo, depois o terceiro… Venho aprendendo bastante”, completou John Kennedy.

LEIA MAIS: Fluminense tem dois suspensos no clássico diante do Vasco

Momento de John Kennedy

O atacante está com 23 anos, é revelado pelas categorias de base do Fluminense e vem sendo muito importante. O camisa 9, inclusive, marcou gol nos dois jogos das quartas de final da Libertadores. O centroavante, assim, deve continuar sendo um trunfo da equipe tricolor nesta temporada.

O Fluminense entra em campo no próximo sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Com John Kennedy em campo, os jogadores tricolores vão com tudo em busca de uma vitória no clássico. O time, aliás, está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos conquistados.

