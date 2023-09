Fluminense adia venda de ingressos para semifinal da Libertadores; entenda

A venda de ingressos para a torcida do Fluminense para a semifinal da Liberadores não vai mais acontecer nesta quinta-feira. Na noite desta quarta, o Tricolor informou que precisou cancelar a comercialização para a partida contra o Internacional num primeiro momento. A nova data, contudo, está definida: dia 18 de setembro, próxima segunda-feira.

A alegação do Flu para adiar a abertura das vendas são as “tratativas com autoridades estaduais relativas ao uso do e-ticket e carteirinha no acesso ao Maracanã”. A partida está marcada para o dia 27 de setembro, às 21h30 (de Brasília).

A equipe carioca deseja que seus torcedores entrem no estádio com ingresso virtual ou o cartão de sócio-torcedor. As forças policiais, porém, entendem que o mais indicado é que todos troquem pelo ingresso físico por se tratar de jogo de alta demanda.

Caso o desejo das autoridades prevaleça, os torcedores terão de trocar ingressos pela primeira vez no ano. Afinal, em todos os jogos do Fluminense na Libertadores como mandante este ano foram usados o e-ticket e a carteirinha.

No ano passado, na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, a mesma polêmica aconteceu. Por determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) da Polícia Militar, todos os torcedores tiveram que trocar suas entradas por ingresso físico. A recomendação, porém, não surtiu muito efeito, e muitos torcedores tiveram problemas.

