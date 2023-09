Vídeo de David Luiz em tom de despedida do Flamengo é fake

Um vídeo de um perfil antigo de David Luiz no aplicativo “TikTok” rodou entre as redes sociais de torcedores rubro-negros. No conteúdo, em tom de despedida, o zagueiro aparece em vários momentos de sua passagem pelo Flamengo. Após a postagem insinuar a saída do defensor, o estafe dele se pronunciou e afirmou que a conta foi invadida.

“Obrigado pelo melhor time da minha vida”, diz a legenda do vídeo.

Bernardo Pontes, um dos representantes do jogador, postou uma conversa com David Luiz em que ambos falam sobre a veracidade da postagem. O zagueiro afirmou que não postou, assim como Bernardo. Em mensagem, o assessor garantiu que o perfil estava inativo desde a passagem do atleta pelo Arsenal, que se encerrou em setembro de 2021.

Momento de David Luiz no Flamengo

A postagem fake apareceu após David Luiz ser fortemente criticado por torcedores do Flamengo. Afinal, na derrota para o Athletico, na quarta-feira, o zagueiro não teve uma grande atuação. Atuando como volante, David foi um dos principais homens de criação do time carioca durante o primeiro tempo. Entretanto, não conseguiu entregar o que idealizou o técnico Jorge Sampaoli. Ele foi deixou a partida no intervalo.

Com 36 anos, David Luiz tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. Inicialmente, o vínculo se encerrava ao término de 2023. Entretanto, como o jogador atingiu uma meta contratual, automaticamente aumentou o prazo.

Em contrapartida, há a expectativa que ele deixe o clube já ao término desta temporada. Afinal, com sondagens de clubes do exterior, David Luiz não descarta trocar de ares, já que é reserva no Flamengo. Além disso, o clube, em razão do alto salário de seu atleta, também analisa a possibilidade.

