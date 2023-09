Botafogo renova patrocínio com a Amazon Prime até dezembro

O Botafogo fechou, nesta semana, a renovação do patrocínio com a plataforma de streaming Amazon Prime. Por sinal, o acordo inicial previa contrato até o mês de abril, mas vinha sendo estendido e agora fica até dezembro deste ano, com chance de ampliação para 2024. O grande retorno de mídia do Alvinegro e a liderança do Campeonato Brasileiro, de forma isolada, satisfizeram ambas as partes.

Aliás, além da possibilidade concreta de conquista do título nacional, a empresa também interpretou alguns outros fatores como bastante positivos. Tais como o sucesso de audiência nas transmissões, as exibições escaladas na TV e a volta de público e engajamento nas próprias redes sociais. No entanto, a expectativa de olho nos meses seguintes é de crescimento ainda maior em relação aos números.

Além do Prime, o Botafogo mantém como patrocinador master o site de apostas Pari Match, que garantiu o maior acordo deste tipo da história do clube. Recentemente, inclusive, houve a estreia do novo fornecedor de material esportivo, a Reebok.

