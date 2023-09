Sorteio da Copa do Mundo Sub-17 será nesta sexta-feira

A Fifa realizará nesta sexta-feira (15) o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17. O evento será na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, e está previsto para começar às 11 horas (horário de Brasília). Aliás, a Seleção Brasileira, última campeã do torneio (2019), está no pote 1 do sorteio.

A Copa do Mundo Sub-17, que será disputada na Indonésia, começa no dia 10 de novembro.

Onde assistir o sorteio

As plataformas digitais da Fifa transmitirão o sorteio da fase de grupos.

Aliás, a posição do Brasil no sorteio da Copa do Mundo Sub-17 é em razão de uma recém-conquista do time de Phelipe Leal. Afinal, a Canarinho conquistou o título do Sul-Americano da categoria em abril deste ano, no Equador. Assim, se junta a Indonésia, Espanha, França, Japão e México no pote 1.

Veja os potes para a Copa do Mundo Sub-17

1 – Indonésia, Brasil, Espanha, França, Japão e México

2 – Alemanha, Mali, Inglaterra, Coreia do Sul, Argentina e Equador

3 – Nova Zelândia, Irã, Senegal, Estados Unidos, Uzbequistão e Marrocos

4 – Canadá, Nova Caledônia, Panamá, Venezuela, Polônia e Burkina Faso

