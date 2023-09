Radamés Martins é confirmado em ‘A Fazenda’

O jogador de futebol Radamés Martins, de 37 anos, foi confirmado, nesta quinta-feira (14), para a próxima edição do programa “A Fazenda“, da TV Record.

Radamés é natural do Rio de Janeiro e já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Botafogo, Vila Nova, Paysandu e Brasiliense.

O detalhe é que o atleta é ex-de Viviane Araújo. Eles ficaram juntos por 10 anos e terminaram o relacionamento em 2017. Ela, aliás, venceu a edição “A Fazenda 5”. Na ocasião, inclusive, ela teve atritos com Nicole Bahls e os problemas aconteceram por causa do atleta.

Quando terminou com Viviane, Radamés alegou que passou R$ 100 mil para a mulher comprar um imóvel, no Recreio, no Rio de Janeiro. Em 2020, ele entrou com pedido de divisão. No entanto, a rainha de bateria fez acordo e pagou R$ 400 mil para o jogador.

A próxima edição do programa “A Fazenda” começa na próxima terça-feira (19). No entanto, eles já estarão confinados um dia antes para uma sabatina com jornalistas. O programa terá ao todo 24 participantes. Segundo Adriane Galisteu, a ideia é ter uma edição mais romântica e, por isso, vários participantes são solteiros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook