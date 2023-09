Na estreia de Rogério Ceni, Bahia vence Coritiba e se afasta do Z4

O Bahia deixou uma ótima impressão na estreia do técnico Rogério Ceni. Afinal, venceu por 4 a 2 o Coritiba na noite desta quinta-feira (14), no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão. Sebastián Gómez abriu o placar com um gol-relâmpago para os panaenses, mas Rafael Ratão, Thaciano e Ademir garantiram a virada ainda no primeiro tempo. Biel fez o quarto na etapa final, com Andrey descontando no apagar das luzes.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Com o resultado, o Esquadrão de Aço pula para 15ª posição, agora com 25 pontos, e abre quatro para o Santos, que abre o Z4. Já o Coxa segue na lanterna, estacionado nos 14 pontos.

O jogo

Um gol-relâmpago deu sinais de que a partida seria bastante movimentada. O Coritiba abriu o placar no minuto inciial com Sebastián Gómez, mas a alegria dos anfitriões durou pouco. Isso porque Rafael Ratão deixou tudo igual aos dez. O Tricolor continuou melhor e chegou à virada com Thaciano, aos 29. Pouco depois, foi a vez de Ademir ampiar a vantagem. A torcida alviverde passou a vaiar os jogadores do Coxa, em especial o goleiro Luan Polli, que falhou em dois dos três gols dos baianos.

No retorno do intervalo, os visitantes passaram a administrar boa vantagem diante de um Coritiba que promoveu mudanças em busca de uma reação que não veio. Biel, aos 28 minutos, transformou o triunfo em goleada. Mas Andrey, no apagar das luzes. diminuiu o prejuízo dos donos da casa.

CORITIBA 2X4 BAHIA

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/9/2023

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Luan Polli; Hayner (Natanael, 19’/2ºT), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris (Marcelino Moreno, 37’/1ºT), Bruno Gomes (Andrey, 19’/2ºT) e Sebastián Gómez (Diogo Oliveira, 12’/2ºT); Kaio César (Fransérgio, intervalo), Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Rezende (Léo Cittadini, 39’/2ºT), Yago Felipe (Acevedo, 36’/2ºT) e Thaciano (Lucas Mugni, 36’/2ºT); Ademir (Vitor Jacaré, 18’/2ºT), Everaldo e Rafael Ratão (Biel, 18’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Sebastián Gómez, 1’/1ºT (1-0); Rafael Ratão, 10’/1ºT (1-1); Thaciano, 29’/1ºT (1-2); Ademir, 34’/1ºT (1-3); Biel, 28’/2ºT (1-4); Andrey, 48’/2ºT (2-4).

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Hayner, Thiago Dombroski, Bruno Gomes (CTB); Rezende (BAH)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.