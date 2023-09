Pedrinho deixa Grupo Globo e deve participar de eleição do Vasco

O ex-jogador Pedrinho anunciou, nesta quinta-feira (14), sua saída do Grupo Globo, onde trabalhava como comentarista há quatro anos. E seu destino, por sinal, pode ser o Vasco. Isso porque, os rumores da reaproximação do ídolo cruz-maltino com um grupo político se tornaram mais fortes.

As eleições para a presidência do clube, afinal, ocorrem em 12 de novembro. A chapa Sempre Vasco, hoje, aguarda a confirmação da participação de ex-jogadores como Edmundo e Juninho Pernambucano. Entre eles também está Pedrinho.

Há, inclusive, a possibilidade de ele ser lançado como candidato, algo que, a principio, não deseja. Outro caminho é uma aproximação com a SAF para ocupar um cargo de gestão.

Carreira de Pedrinho

Como atleta, fez sucesso no Vasco, onde surgiu, e passou por grandes clubes como Palmeiras, Santos e Fluminense. No entanto, as lesões abreviação sua carreira. Em 2008, foi rebaixado com o Cruz-Maltino e chorou bastante no gramado.

Eleições do Vasco

Na última semana, Júlio Brant se lançou como candidato, mas ainda não tem chapa definida. Nos três pleitos anteriores, o empresário foi da Sempre Vasco, com a qual rompeu. Dessa forma, ele deve ser apoiado pela situação.

Ainda sem alianças, os outros candidatos, até aqui, são os seguintes: Eduardo Cassiano, Eurico Ângelo Miranda, Leonardo Rodrigues e Pedro Stronzeberg e Marcelo Borges.

