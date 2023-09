Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano. E vai ter clássico no País da Bota. Neste sábado, Inter de Milão e Milan se enfrentam no chamado Derby della Madonnina pela quarta rodada da Lega Serie A. O duelo entre Nerazzurri e Rossoneros acontece no Estádio San Siro, às 13h (de Brasília).

Onde assistir