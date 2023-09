Nice acaba com a invencibilidade do PSG no Campeonato Francês

O PSG decepcionou na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, nesta sexta-feira (15/9). Em casa, no Parc des Princes, fez um jogo movimentado e emocionante. Mas perdeu para o Nice por 3 a 2. Com isso, adeus invencibilidade e chance de assumir a liderança. Afinal, parou nos oito pontos. Pior: o Nice foi aos nove pontos e assumiu a vice-liderança (o líder Monaco tem dez e um jogo a menos).

O cara do jogo foi o nigeriano Moffi. O atacante que defende a sua seleção fez dois gols e deu assistência para Laborde marcar o outro dos visitantes. Para o PSG, os gols foram de Mbappé, que já tem sete tentos em cinco rodadas.

O Nice fez jogo inteligente, apostando em contra-ataques e dando sorte ao abrir o placar aos 21, após uma série de erros do PSG. Primeiramente, Mbappé voltou para buscar o jogo e perdeu a bola na entrada da área. Moffi recebeu, mas passou errado, só que a zaga dos parisienses falhou, dando de presente para Moffi chutar. A bola bateu na zaga e matou Donnaruma. Moffi quase ampliou pouco depois. Mas o PSG num belo chute de Mbappé, empatou aos 29. Daí até o fim do primeiro tempo, ficou em cima e Dembélé quase virou.

Moffi faz a diferença para o Nice e o PSG leva apior

Veio o segundo tempo e o Nice apresentou um grande jogo. Aos oito minuitos, Moffi fez jogada sensacional pela esquerda e cruzou para Laborde fazer 2 a 1. O PSG não se encontrava em campo. Dessa forma, por duas vezes o Nice quase ampliou. Só não rolou por causa de grandes defesas do goleiro Donnaruma. Porém, aos 23, não teve jeito. Nova falha generalizada e o nigeriano Moffi fez seu segundo gol, colocando 3 a 1 no placar. No fim, aos 41, Mbappé recebeu do estreante Kolo Muani e, de voleio, fez o segundo gol do PSG. Mas o placar parou por aí.

Jogos da 5ª rodada do Francês

Sexta-feira (15/9)

PSG 2×3 Nice

Sábado (16/9)

Rennes x Lille – 12h

Lens x Metz – 16h

Domingo (17/9)

Lorient x Monaco -8h

Reims x Brest – 10h

Clermont x Nantes – 10h

Strasbourg x Montpellier – 10h

Olympique x Toulouse – 12h05

Lyon x Le Havre – 15h45

