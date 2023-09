Richarlison desencanta e é o grande nome na vitória do Tottenham

Richarlison lavou a alma neste sábado (16/9) com a camisa do Tottenham. Em jogo dramático, seu time derrotou, de virada, em casa, o Sheffield United por 2 a 1. O jogo foi pela quinta rodada da Premier League. O time londrino perdia por 1 a 0 até 52 minutos do segundo tempo. Porém, o jogo teve 15 minutos de acréscimos e, com isso, a equipe conseguiu a virada. Richarlison, que começou no banco e entrou apenas aos 35 da etapa final, fez o gol de empate, aos 53, foi o seu primeiro na temoporada. Já aos 56, Kulusevski , em passe de Richarlison, fez o gol da vitória. Assim, o brasileiro foi o grande personagem deste sábado na Premier League.

Com este resultado, o Tottenham vai aos 13 pontos, dividindo a vice-liderança com o Liverpool. Já o Sheffield tem três pontos e está no meio da tabela.

Tome cera

O jogo foi marcado pelo grande acréscimo na etapa final. Foram 15 minutos, por causa da imensa cera do goleiro Foderingham, do Sheffield. Ele que ficou vários minutos sendo atendids após um choque e, depois, segurou muito tempo nas saídas de bola. Se deu mal, já que o seu time, após fazer 1 a 0 com Hammer, aos 28 da etapa final foi levar a virada.

Richarlison desencanta

O jogo caminhava para um fracasso do Tottenham em casa e com a torcida impaciente. Porém, tudo mudou a partir dos 52 minutos, após cruzamento de Perisic, Richarlison, de cabeça, empatou o jogo. Aos 56, Richarlison conseguiu ganhar a jogada pela esquerda e tocou para Kulusevski fazer 2 a 1. Foim de jogo e muita festa para o “Pombo”, que enfim fez a diferença para os Spurs.

